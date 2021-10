Raumfahrt : Bezos schickt „Star Trek“-Schauspieler Shatner ins All

Bezos schickt „Star Trek“-Schauspieler Shatner ins All

Van Horn Als Captain Kirk ist er im All zu Hause - nun macht sich „Star Trek“-Schauspieler William Shatner tatsächlich in den Weltraum auf - mit 90 Jahren. Ein PR-Coup für Amazon-Gründer Jeff Bezos.

Amazon-Gründer Jeff Bezos schickt die „Star Trek“-Legende William Shatner (90) nach Jahrzehnten als „Captain Kirk“ erstmals wirklich ins All. Der Kanadier werde Teil der nächsten Crew von Weltraum-Touristen sein, teilte Bezos' Raumfahrtfirma Blue Origin am Montag mit.

„Schon seit langer Zeit höre ich vom Weltraum. Jetzt nutze ich die Chance, ihn mir selbst anzusehen. Was für ein Wunder“, wurde Shatner zitiert.

Über den PR-Coup für Bezos war schon in US-Medien spekuliert worden, allerdings zuvor ohne offizielle Bestätigung. „Es stimmt, ich werde zum "Raketen-Mann"“, schrieb Shatner nun bei Twitter - und bedankte sich bei zahlreichen Gratulanten. „Es ist nie zu spät, neue Dinge zu erleben.“

Shatner, der 1966 erstmals die Rolle des „Captain James T. Kirk“ in der Science-Fiction-Serie „Star Trek“ bekam, würde mit dem Flug zum ältesten jemals ins All gereisten Menschen. Während seiner jahrzehntelangen Karriere kommandierte der Schauspieler, der drei Töchter hat und sich 2019 von seiner vierten Ehefrau trennte, immer wieder das „Raumschiff Enterprise“. In der Raumkapsel von Blue Origin muss er nicht ans Steuer - sie fliegt weitgehend automatisiert.