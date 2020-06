Hochschulen : Bewerbungsverfahren für Studienplätze beginnen

Studienbewerbungen fürs Wintersemester können sonst schon ab Mitte April verschickt werden. Durch die Corona-Krise musste das Verfahren um fast drei Monate verschoben werden. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Bonn Die Stiftung für Hochschulzulassung und die saarländischen Hochschulen öffnen ihre Online-Portale im Juni und Juli.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von np

Wer sich zum Wintersemester auf einen Studienplatz der Pharmazie, Human-, Tier-, oder Zahnmedizin bewerben will, kann das ab 1. Juli über das Portal der Stiftung für Hochschulzulassung tun, erklären Hochschulrektoren- und Kultusministerkonferenz (HRK und KMK).

Die Plätze in den bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengängen werden nicht von den Hochschulen, sondern zentral von der Stiftung vergeben. Ursprünglich sollte bereits Mitte April das Bewerbungsverfahren für das Wintersemester starten. Wegen der Corona-Krise mussten jedoch in ganz Deutschland Abiturprüfungen verschoben werden. Damit sich alle Neuabiturienten noch bewerben können, endet die Bewerbungsfrist für das Zentrale Verfahren laut HRK und KMK für sie erst am 20. August.

Ab dem 2. Juni können sich auch Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung bereits in den vergangenen Jahren erworben haben, auf den Seiten der Stiftung für Hochschulzulassung unter über die geänderten Fristen im Zentralen Vergabeverfahren informieren.

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Saarbrücken hat am Montag ihr Online-Bewerbungsportal geöffnet. Studieninteressierte können sich an der HTW bis zum 22. August für ihren Wunschstudiengang bewerben. Die Bewerbungsfrist wurde wegen der Pandemie um fünf Wochen verlängert, erklärt die HTW. Auch die Frist für eine Bewerbung beim Deutsch-Französischen Hochschulinstitut (DFHI) ende nicht wie geplant am 31. Mai, sondern erst am 14. Juni.