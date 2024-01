Tiere Beuteltiere im Wingsuit: Australiens „fliegende Koalas“

Mit einem Durchschnittsgewicht von rund eineinhalb Kilogramm sind sie etwa so groß wie eine Hauskatze. „Sie sind die größten gleitenden Beuteltiere der Welt“, schrieb die Zeitung „Sydney Morning Herald“ unlängst. „Fliegende Koalas, von denen die meisten Menschen noch nie gehört und die nur wenige je gesehen haben.“ Mit wissenschaftlichem Namen heißen die Beutelsäuger Petauroides. Einst waren sie in den Eukalyptuswäldern an der Ostküste gar nicht so selten. Heute gelten sie in manchen Gebieten bereits als ausgestorben.