Tag der Offenen Tür Saarbrücker Uni lädt zum Tag der Offenen Tür

Rund 300 Programmpunkte quer durch alle Fachrichtungen bietet die Universität des Saarlandes am Tag der offenen Tür, der am Samstag, 13. Mai, von 10 bis 16 Uhr auf dem Saarbrücker Campus stattfindet. Studieninteressierte können sich dort über die Studienangebote informieren. In Vorträgen, bei Laborführungen und an Infoständen werden aktuelle Forschungsprojekte vorgestellt. Zudem gibt es zahlreiche Mitmach-Angebote für Kinder und Jugendliche. Auch die Medizinische Fakultät wird Projekte des Campus‘ Homburg in der Aula präsentieren.