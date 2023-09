Wissenschaftstagung 300 Wissenschaftler kommen zur „Cell Physics“-Konferenz

Zur diesjährigen Cell Physics, die vom 10. bis 13. Oktober in Saarbrücken stattfindet, erwarten die Organisatoren, Zellbiologieprofessorin Sandra Iden und Physikprofessor Heiko Rieger, rund 300 Teilnehmer aus aller Welt. An den vier Tagen können die Gäste an mehreren Sessions teilnehmen, die sich etwa um Membranfusionen, die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Zellen oder die Biophysik des Immunsystems drehen. In Dutzenden Vorträgen von Fachleuten renommierter Forschungseinrichtungen kann sich die Biophysik- und Zellbiologie-Community gegenseitig auf den neuesten Stand bringen.