Zentrum für lebenslanges Lernen : Kurs zu Ausstellung italienischer Meister

Saarbrücken Ab dem 25. Juni gibt es für Gasthörer der Saar-Uni einen Begleitkurs zur Ausstellung „Lorenzetti, Perugino, Botticelli...“, die bis 15. November in der Alten Sammlung des Saarlandmuseums zu sehen ist.

Die Sonderausstellung zeigt Hauptwerke italienischer Meister aus dem Lindenau-Museum Altenburg, die vom Politiker und Kunstliebhaber Bernhard von Lindenau im 19. Jahrhundert in seiner thüringischen Heimatstadt Altenburg zusammengetragen wurden. Der Brückenkurs an der Saar-Uni, der in Form eines Webinares über das Videokonferenz-Programm Microsoft Teams angeboten wird, gibt Teilnehmern eine Einführung in die Kultur und Geschichte Italiens im Spätmittelalter und in der Renaissance und ordnet die Malerei in ihren Entstehungskontext ein.