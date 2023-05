Befristung von WissenschaftlerInnen Auswege aus dem akademischen Prekariat

Die Verbleibe-Wahrscheinlichkeit von WissenschaftlerInnen an deutschen Hochschulen liegt statistisch bei 16 Prozent. Jedes Jahr werden 30 000 Promotionen abgeschlossen, 25 000 Promovierte treten danach in die Post-Doc-Phase ein, die entweder binnen sechs Jahren in eine Professur oder unbefristete Mittelbau-Stelle mündet oder aber die Ausmusterung aus dem universitären System zur Folge hat.