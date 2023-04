Neues Seminargebäude der Philosophischen Fakultät Spatenstich für Seminargebäude der PhilFak

Saarbrücken · Zwei Haupteingänge, eine über alle fünf Geschosse reichende Eingangshalle, umlaufende Freitreppen und eine Glasdecke in Kupferoptik: All das soll das künftige Hörsaal- und Seminargebäude der Philosophischen Fakultät ausmachen. Am kommenden Dienstag wird die Baustelle in Anwesenheit zweier Minister und des Uni-Präsidenten symbolisch eröffnet.

21.04.2023, 18:31 Uhr

So soll das künftige Hörsaal- und Seminargebäude der Philosophischen Fakultät nach dem Entwurf agn Niederberghaus & Partner (Ibbenbüren) aussehen. Foto: agn Niederberghaus & Partner