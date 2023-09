Nachhaltigkeit Bäume pflanzen fürs Klima: Nutzen oft nicht nachweisbar

Vom Grundgedanken her sei die Idee „nicht verkehrt“, sagt PIK-Forscher Reyer, der zu den Folgen des Klimawandels für Wälder und möglichen Gegenmaßnahmen forscht. „Aber in der Praxis wird es halt oft nicht so gut gemacht.“ Wenn Unternehmen Bäume pflanzen, „dann heißt das noch nicht, dass diese Bäume auch überleben.“ Nur eine Baumart zu pflanzen, macht meist keinen Sinn: Monokulturen haben wenig Resistenzen gegen Stürme oder Trockenheit und fallen schneller Schädlingen zum Opfer.