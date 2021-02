Corona-Pandemie : Astrazeneca will neue Impfstoff-Version im Herbst ausrollen

Astrazeneca will neue Impfstoff-Version im Herbst ausrollen

Cambridge Bereits im Frühjahr will der britische Pharmakonzern Astrazeneca mit klinischen Tests für eine neue Corona-Impfstoff-Generation beginnen. Die Produktion soll dann nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Im Frühjahr sollten klinische Tests mit diesen Impfungen beginnen, kündigte das Unternehmen am Donnerstag an. In sechs bis neun Monaten könne dann voraussichtlich die Massenproduktion starten.