Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS) Lieber nicht alle Karten auf ein Pferd setzen

Was Anna Hirsch über ihren familiär untypischen Werdegang erzählt – ihre Eltern waren, genauso wie mittlerweile auch Hirschs drei Geschwister, in der Geisteswissenschaft zuhause – , ist von viel zielgerichtetem Erkenntnisinteresse geprägt. Der Chemielehrer an der europäischen Schule in Luxemburg, der ihr naturwissenschaftliches Interesse weckte. Eher durch Zufall dessen Vertiefung in Cambridge, wo sie studierte: Ihre internationalen Lehrer in Luxemburg kannten das britische System und wussten daher, dass die Bewerbung für ein Studium in England zeitlich der an anderen Orten vorgeschaltet war. Warum dann nicht gleich Cambridge? Das klappte.