Virtuelles Angebot : Tag der offenen Tür an der Saar-Uni

Saarbrücken In diesem Jahr wird es keine Großveranstaltung am Saarbrücker Campus geben. Studieninteressierte können sich dennoch umfassend informieren.

Die Saar-Universität stellt am Samstag beim Tag der offenen Tür ihr Studienangebot vor. Wegen der Corona-Krise werden Studieninhalte in diesem Jahr nicht am Campus, sondern in Videovorträgen erläutert, teilt die Saar-Uni mit. Dozenten, die Zentrale Studienberatung und das Zentrum für lebenslanges Lernen bieten zwischen 10 Uhr und 15 Uhr Beratung via Video-Chat und telefonisch an.