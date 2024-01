Saarbrücker AStA-Party AStA und Uni laden wieder zur „Night of the profs“

Es ist wieder so weit: Am 12. Januar steigt im Foyer des Uni-Audimax wieder die „Night of the profs“, bei der Saarbrücker und Homburger Hochschullehrer ihre Lieblingsmusik auflegen. Acht Professoren werden hinterm Mischpult stehen und die Plattenteller bedienen. Zugesagt haben Annemarie Matusche-Beckmann und Roland Michael Beckmann (Jura), Wolfgang Maaß (BWL), Joachim Frenk (Anglistik), Fabian Lemmes (Geschichte), Benjamin Kaminski (Informatik), Guido Kickelbick (Chemie) und Sven Gottschling mit Co-DJ Philip (Medizin). Tickets gibt es für zehn Euro beim AStA. Von der Innenstadt aus werden kostenlose Shuttle-Busse angeboten, ebenso vom Campus Homburg aus.