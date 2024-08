Hoffnung ALS: Wie Patienten der unheilbaren Krankheit trotzen

Der Forscher und Arzt ist überzeugt: „Man könnte die Lebensqualität von ALS-Patienten deutlich verbessern, wenn man mehr Ressourcen in die Forschung und auch in die Versorgung stecken würde.“ Und Lingor betont: ALS ist selten, aber nicht so selten, wie viele Menschen denken. Auf die Lebenszeit gerechnet, erkrankt laut Lingor in Deutschland einer von 400 Einwohnern an der tödlichen Lähmung.