Aktion der Uniklinik : Tag der Organspende: Deshalb fliegen heute Organspende-Ausweise per Ballon durchs Land

Homburg Zum Tag der Organspende verschickt das Transplantationszentrum am Uniklinikum in Homburg Organspende-Ausweise per Luftpost.

Das Transplantationszentrum am Homburger Universitätsklinikum (UKS) hat zum Tag der Organspende an diesem Samstag ein besonderes Zeichen gesetzt. Auf dem Campus ließen UKS-Mitarbeiter Luftballons in Herzform mit Organspende-Ausweisen steigen und schickten sie so per Luftpost in die Region. „Wenn Sie in den nächsten Tagen bei Ihrem Spaziergang einen Organspendeausweis finden, dann haben Sie unsere Botschaft erhalten“, sagte Prof. Dr. Danilo Fliser, Sprecher des Transplantationszentrums. „Es ist wichtig, dass man eine Entscheidung bezüglich der Organspende trifft.“