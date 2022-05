Corona : Ärztepräsident „eher zurückhaltend“ bei Kinderimpfung

Berlin- Die Stiko-Enpfehlung auch gesunde Kinder gegen das Coronavirus impfen zu lassen, ruft erneut Kritiker auf den Plan. Die Erkrankung sei für Kinder „gut überstehbar“.

Reinhardt persönlich wäre zum jetzigen Zeitpunkt an der Stelle „eher zurückhaltend“, sagte Reinhardt am Mittwoch in einem Interview bei der Radiowelt auf Bayern 2. Er begründete dies damit, dass die Erkrankung „für Kinder in der Regel gut überstehbar“ sei und „auch im Wesentlichen ohne Spätfolgen, soweit man das zum jetzigen Zeitpunkt bewerten kann“.