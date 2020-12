Peak in zwei, drei Wochen : Ärzte rechnen mit mehr Intensivpatienten bis in den Januar

Berlin Immer mehr Covid-19-Patienten werden auf Intensivstationen behandelt. Und Experten rechnen mit einer Zunahme bis Mitte Januar. Strategische Verlegungen sollen Triage-Situationen verhindern.

„Wir rechnen mit dem Peak in den nächsten zwei bis drei Wochen“, sagte Christian Karagiannidis von den Kliniken Köln am Dienstag auf einer Pressekonferenz der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi). Er rechne im Januar mit „um die 6000“ gleichzeitigen Intensivpatienten. Es gebe zunehmend Sorge, dass es wirklich eng werde - nicht nur in Sachsen, sondern auch in anderen Regionen.