Archäologie Älteste gegenständliche Höhlenmalerei auf Sulawesi gefunden

„Die Ergebnisse legen nahe, dass sowohl die Darstellung menschenähnlicher Figuren und Tiere als auch die Verwendung komponierter Szenen in der Kunst einen älteren Ursprung in der Menschheitsgeschichte haben als bisher angenommen“, hieß es in einer Mitteilung. Auch eine andere Felsmalerei mit einer Jagdszene konnte neu datiert werden und ist den Ergebnissen zufolge mindestens 48.000 Jahre alt - 4000 Jahre älter als bisher gedacht. Die Studie wurde im Fachmagazin „Nature“ veröffentlicht.