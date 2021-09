Umfrage in Saarbrücken : Hohe Impfquote unter Studierenden der HTW

Saarbrücken Rund 83 Prozent der Studierenden der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (HTW) werden das Wintersemester im Oktober vollständig geimpft oder vollständig genesen beginnen.

An der Umfrage „Geimpft in ein Wintersemester mit Präsenzlehre?!“ haben mit 2814 Frauen und Männern etwa die Hälfte aller eingeschriebenen Studierenden der HTW teilgenommen – darunter auch Erstsemester, die ihr Studium erst im Wintersemester beginnen. Mehr als Dreiviertel (76 Prozent) gaben an, bereits vollständig geimpft zu sein. 5,5 Prozent sind teilweise geimpft und haben die erste Impfdosis bereits erhalten. Weitere 1,4 Prozent gelten als genesen. 2,7 Prozent gaben an, dass eine Impfung aus gesundheitlichen Gründen noch nicht möglich wäre (aufgrund von Schwangerschaft oder Operation). Bislang noch nicht geimpfte Studierende äußerten vor allem Bedenken wegen möglicher Nebenwirkungen oder zweifelten den generellen Nutzen der Impfung an.