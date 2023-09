Die 68er und die Universität des Saarlandes 68er-Bewegung – Rudi Dutschke plante einen Anschlag im Saarland

Der verabschiedete „Jahr-Entwurf“ – benannt nach dem Saarbrücker Rechtsprofessor Günther Jahr, der die Reform-Verfassung konzipierte – beließ es bei einer Viertelparität (mit den Dozenten als weiterer, die Professorenschaft stützender Gruppe). Als es dann im November ’68 an die Abstimmung im Konzil ging und die Studenten unter dem Motto „All you need is action“ Störungen ankündigten, flohen die Konzilmitglieder in einer Nacht- und Nebelaktion nach Homburg in den Anatomiesaal, wo – wie Maihofer später notierte – „die Professoren untergehakt mit den Klinikchefs der Medizinischen Fakultät die Türen gegen 30 bis 50 andrängende Studenten sicherten“. Eine Woche später kam es dann zu einer polizeilich aufgelösten Rektoratsbesetzung durch SDS-Aktivisten. Was für ein Fest für die Presse!