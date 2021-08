Spende an „Brillen ohne Grenzen“ : Studierende und Wissenschaftler spenden 3500 Brillen

Saarbrücken/St. Wendel Trotz Pandemie und wenig Präsenz sind an Universitäten und Spitzenforschungsinstituten des Saarlands und der Großregion an die 3500 Brillen für den guten Zweck zusammengekommen.

Studierende und Uni-Mitarbeiter haben trotz vieler digital abgehaltener Lehrveranstaltungen und Homeoffice-Pflicht in wenigen Monaten 3500 Brillen aussortiert und in Sammelboxen für den guten Zweck gespendet. Zusammen mit der „Gudd-Zweck UG“ (als Kooperationspartner des französischen Vereins Lunettes sans Frontières, Hirsinque/Elsass) hat man die Brillen bereits an den französischen Verein „Lunettes sans frontière“ (Brillen ohne Grenzen) übergeben. „90 Prozent der abgegebenen Brillen sind in einem extrem guten Zustand“, sagt Volker Maria Geiss über die jüngste Aktion. Der Rotarier im Rotary Club St. Wendel sowie technischer und administrativer Geschäftsführer der Max-Planck-Institute in Kaiserslautern und Saarbrücken, hatte die Idee, mit den Wissenschaftsorganisationen, die untereinander stark vernetzt sind, für „Brillen ohne Grenzen“ zu werben.