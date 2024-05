Erweiterung des Saarbrücker Uni-Campus Ein neuer Forschungscampus als Zukunftsperspektive

„Wir müssen sprungbereit sein, wenn uns Chancen geboten werden“, findet Unipräsident Ludger Santen. Der für Verwaltung und Wirtschaftsführung zuständige Vize, Roland Rolles, schiebt nach, dass die Uni, was die Nutzung des Areals angeht, „dort gerne eine Hauptrolle spielen“ wolle. Den Neubau von alleine neun Forschungsgebäuden (plus einem Parkhaus und womöglich einem Gästehaus nebst Kita) sieht der genehmigte Bebauungsplan vor – eine einmalige Gelegenheit für die Hochschule, die sie keinesfalls verstreichen lassen will. Allerdings meldet nicht nur die Universität Ansprüche an.