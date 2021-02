Studie : 18.000 Jahre altes Schneckenhaus diente als Blasinstrument

Das in einer Pyrenäenhöhle entdeckte Schneckenhaus ist etwa 18.000 Jahre alt. Foto: Carole Fritz et al. 2021/CNRS/dpa

Paris Eine neue Studie hat das wohl älteste Blasinstrument seiner Art hervorgerbacht. Zwar wurde die Meeresschnecke bereits 1931 gefunden - neue Untersuchungen zeigen aber, dass sie zum Erzeugen von Tönen verwendet wurde.

Das Gehäuse der Knotentragenden Tritonschnecke (Charonia lampas) misst etwa 31 auf 18 Zentimeter. Es wurde bereits 1931 in den französischen Pyrenäen in der Höhle von Marsoulas gefunden, die auch Höhlenmalereien enthält, geriet dann aber jahrzehntelang in Vergessenheit. Neue Untersuchungen zeigen nun, dass das Gehäuse zum Erzeugen von Tönen verwendet wurde, wie ein multidisziplinäres Team um Carole Fritz vom Nationalen Zentrum für wissenschaftliche Forschung (CNRS) schreibt.

Bei Versuchen mit dem Gehäuse erzeugte ein Hornist drei Klänge in der Nähe der Töne C, Cis und D. 3D-Abdrücke des Schneckenhorns sollen nun weitere Erkenntnisse bringen. So geht das Forscherteam davon aus, dass an dem Gehäuse einst ein Mundstück angebracht war.