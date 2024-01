Das plant der künftige HfM-Rektor Seit 15 Jahren Sanierungsfall: Was wird eigentlich aus der Saarbrücker Musikhochschule?

Saarbrücken · Die Saarbrücker Musikhochschule (HfM) steht vor vielen Herausforderungen: Ihr Stammhaus muss saniert werden, mit weitreichenden Folgen. Auch läuft die HfM wie viele andere Musikhochschulen Gefahr, teils am Bedarf vorbei auszubilden. Umgekehrt konnte sie, was das Lehramt Musik angeht, zeitweilig das Potenzial nicht ausschöpfen. Wie will der künftige Rektor, Geigenprofessor Hans Peter Hofmann, da in die Offensive gehen?

23.01.2024 , 10:51 Uhr

Hinter diesen Fassaden wartet viel Sanierungsarbeit: Blick auf die Musikhochschule, die angeblich im Frühjahr 2025 aus ihrem Stammhaus ausziehen soll. Foto: Iris Maria Maurer

Von Christoph Schreiner

Was ist dem Land seine 1947 gegründete Hochschule für Musik (HfM) – die älteste Hochschule im Saarland – wert? Die Frage stellt sich mit jedem weiteren Jahr umso dringlicher, in dem ihr keine verlässliche Zukunftsperspektive aufgezeigt wird. Seit 15 Jahren (!) soll die HfM baulich instandgesetzt werden. „Spätestens 2012 soll der Erweiterungsbau schlüsselfertig sein“, hieß es 2009 in der „SZ“. Er kam nie. In späteren Jahren war nur noch von Sanierung die Rede. Passiert ist auch da bis heute nichts.