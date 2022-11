Tief mit feuchterer Luft zieht auf : Hochdruckeinfluss sorgt im Saarland für ruhiges Herbstwetter (mit Video)

Der Warndtweiher im November-Nebel. Foto: rup

Offenbach/Saarbrücken Am Montag sorgt Hochdruckeinfluss im Saarland und in Rheinland-Pfalz für ruhiges Herbstwetter. Im Laufe des Tages zieht dann jedoch ein Tief auf.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mittteilt, wird es am Montag im Saarland und in Rheinland-Pfalz nach Nebelauflösung meist stark bewölkt sein. Anfangs gibt es im Norden örtlich noch etwas Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 12 Grad. Im Laufe des Montags zieht dann ein Tief auf, am Nachmittag gibt es im Süden stellenweise Regen. Der Wind nimmt im Tagesverlauf etwas zu und weht dann mäßig von Ost/Südost auf Süd/Südwest drehend.

„In der Nacht zum Dienstag ist es wolkig bis stark bewölkt und es gibt zeitweise Regen“, so der DWD. Die Temperaturen fallen auf 9 bis zu 6 Grad. Im Bergland kann es zu starken Böen aus Süd bis Südwest kommen.

Wetter im Saarland: Dienstag meist stark bewölkt

Am Dienstag bleibt es im Saarland und in Rheinland-Pfalz zunächst stark bewölkt. Zeitweise gibt es etwas Regen, vor allem im Süden. Am Nachmittag bleibt es dann aber meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 14 Grad. Mäßiger Wind kommt aus südlicher Richtung, zeitweise böig auffrischend, hieß es.

In der Nacht zum Mittwoch kommt von Südwesten wieder Regen auf. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 9 und 6 Grad.

So wird das Wetter im Saarland am Mittwoch