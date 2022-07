Wetterbericht : Das Saarland schwitzt – Meteorologen sagen bis zu 40 Grad am Tag und tropische Nächte voraus

Saarbrücken Es wird richtig heiß zum Start in die neue Woche Die Waldbrandgefahr ist wegen der langen Trockenheit im gesamten Saarland sehr hoch. Die Aussichten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für die kommenden Tage.

Jetzt ist ein erfrischendes Durchlüften in der Nacht kaum noch möglich. Denn auch dann bleiben die Temperaturen hoch. Gerade in den Ballungsräumen gehen die Werte kaum runter.

So kündigen die Meteorologen beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach fürs Saarland sehr heißes Wetter an. Bereits am heutigen Montag, 18. Juli, sollen bis zu 37 Grad erreichen. Auch in höheren Lagen liegen die Temperaturen nicht unter der 30-Grad-Marke.