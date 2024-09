„Erlebnis Archäologie“ Hobby-Archäologen graben im Saarland nach römischen Schätzen

Wir werden hier viele Nägel finden“, sagt Klaus Schindl am ersten Tag der Grabungswoche am Kahlenberg im Bliesgau zwischen Breitfurt und Böckweiler. Damit sind die Erwartungen auf spektakuläre Funde erst einmal gedämpft. Die Nägel sagt er, stammten aus Sandalen der Römer, die hier im Lehm steckenblieben. Ein Scherz? Nein. Schindls Erklärung: Am heutigen Grabungsort haben auch die Römer gegraben, eine etwa zwei Meter tiefe künstliche Mulde (Mardelle) angelegt, um Baumaterial (Kalkstein) zu gewinnen. Die Mulde wurde mit feinem, blauem Lehm abgedichtet. So ließ sich Oberflächenwasser sammeln, das ansonsten wegen der Höhenlage und des wasserdurchlässigen Kalksteins sofort versickert wäre. Für die Römer war das Oberflächenwasser nützlich, da es keine Quellen gab. Und im Lehm blieben sie mit ihren Sandalen schon mal stecken.