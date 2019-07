Nach Rekordtemperaturen : Hitzewelle sorgt für Feuer im Saarland

Hochsommerliches Wetter sorgt am Freitag (26.7.2019) fŸr Rekordtemperaturen im Saarland und einen gro§en FlŠchenbrand im DeutschmŸhlental. Entlang der Bahnstrecke SaarbrŸcken-Paris stehen auf hunderten Metern die BahndŠmme in Flammen. Die Feuerwehr ist mit einem Gro§aufgebot vor Ort, ebenso das Rote Kreuz und die Polizei. Foto: BeckerBredel. Foto: BeckerBredel

Die Rekordtemperaturen haben in einigen Teilen des Saarlands zu teils heftigen Bränden geführt.

Im Saarbrücker Deutschmühlental waren am Freitag 120 Feuerwehrleute im Einsatz, um einen Flächenbrand einzudämmen (siehe Foto). Dort musste die ICE-Bahnstrecke Saarbrücken – Paris zeitweise gesperrt werden. Bei Tholey stand ein Getreidefeld in Flammen. In Mettlach hatte zuvor ein großer Waldbrand bei Orscholz die Feuerwehren auf Trab gehalten. Foto:Becker&Bredel