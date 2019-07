Saarland stöhnt : Nach Temperatur-Rekord in Saarbrücken-Burbach – Erneut amtliche Hitzewarnung

Flächendeckend hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Donnerstag eine Hitzewarnung herausgegeben. Das ganze Land liegt unter der violetten Warnfarbe - bis auf einen winzigen Zipfel im äußersten Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns. Für dieses Gebiet (grün) besteht keine Warnung. Foto: Screenshot Matthias Zimmermann

Saarbrücken Mit 40,2 Grad haben Meteorologen am Mittwoch (24. Juli) im Saarland ein Allzeithoch gemessen. Doch das muss nicht alles sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Matthias Zimmermann Von Matthias Zimmermann Online Autorendetails aufklappen zum Autorenprofil

Das Saarland – ganz Deutschland liegt unter der Hitzeglocke. Deshalb hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach für das gesamte Land eine amtliche Wetterwarnung wegen extremer Wärmebelastung herausgegeben. Lediglich am äußersten nordöstlichen Zipfel der Republik in Mecklenburg-Vorpommern entlang eines schmalen Küstenstreifens der Ostsee gilt kein entsprechender Warnhinweis.

Unterdessen könnte der saarländische Allzeit-Rekordwert von 40,2 Grad vom Mittwoch, in Saarbrücken-Burbach gemessen, am Donnerstag nochmals übertroffen werden. DWD-Experten rechnen mit bis zu 41 Grad. In der Nacht zu Freitag gehen die Temperaturen kaum unter die 20-Grad-Marke zurück. Am frühen Donnerstagmorgen meldeten Wetterstation vereinzelt im Saarland bereits 25 Grad zum Start in den Tag.