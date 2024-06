Gesundheitsrisiko durch Klimawandel Hitze belastet 100 000 Beschäftige im Saarland stark – wer besonders betroffen ist

19 Prozent der Beschäftigten im Saarland fühlen sich bei Hitze während der Arbeit stark belastet. Hochgerechnet auf alle saarländischen Erwerbstätigen sind das rund 100 000 Menschen. Frauen und Männer sind übirgens in gleichem Maße betroffen. Mit zunehmendem Alter steigt der Anteil der Beschäftigten, die sich durch Hitze stark belastet fühlen. In der Altersgruppe der 18- bis 34-Jährigen sind es nur 14 Prozent, in der Altersgruppe der 35- bis 49-Jährigen 19 Prozent und bei den 50- bis 65-Jährigen bereits 23 Prozent.