Wetter im Saarland : Hitze und Trockenheit im Saarland

Mainz/Saarbrücken Die nächsten Tage bleibt es im Saarland trocken und heiß.

Am Donnerstag gibt es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland viel Sonne und Temperaturen von bis zu 33 Grad. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, bleibt es den Tag über klar und trocken. Auch am Freitag setzt sich der sommerliche Trend fort. Die Höchstwerte steigen auf 32 bis 36 Grad.

Auch am Wochenende ist keine Abkühlung in Sicht. Die Temperaturen klettern am Samstag und Sonntag auf bis zu 38 Grad. Mit der anhaltenden Trockenheit und der Hitze steigt auch die Waldbrandgefahr in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Am Samstag liegt sie laut DWD auf der zweithöchsten Stufe.