Rekord-Hitze : Heißester Juni-Tag in Saarbrücken seit Messbeginn

Saarbrücken (mzt) Die Temperaturen im Saarland brechen neue Rekorde. So wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch in Saarbrücken-Burbach 37,3 Grad erreicht, hier der wärmste Juni-Tag seit Beginn der Aufzeichnungen.

