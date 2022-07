Extrem-Temperaturen : Hitze im Büro: Haben Arbeitnehmer Anspruch auf kürzere Arbeitszeiten oder gar Hitzefrei?

Extreme Hitzewellen im Sommer gehören inzwischen zur Regel und stellen für Arbeitnehmer eine Belastung dar. Wir klären auf, was Sie gegen Hitze im Büro tun können und welche Rechte Sie haben.

Bis zu 40 Grad in Schatten! Die nächste Hitzewelle rollt über das Saarland – sehr zum Nachteil vieler Arbeitnehmer. Denn in jenen Büros, die nicht über eine Klimaanlage verfügen, wird die Hitzewelle für die Arbeitnehmer zur Herausforderung. Die Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmer lässt unweigerlich nach und für den ein oder anderen stellen die Extremtemperaturen sogar eine Gesundheitsgefahr dar. Nun gilt es, sich der neuen Situation anzupassen. Falls nichts mehr hilft und ein produktives Arbeiten unmöglich wird, stellt sich die Frage, ob Arbeitnehmer einen Anspruch auf „Hitzefrei“ haben?

Das Saarland schwitzt – Meteorologen sagen bis zu 40 Grad am Tag und tropische Nächte voraus

Wetterbericht : Das Saarland schwitzt – Meteorologen sagen bis zu 40 Grad am Tag und tropische Nächte voraus

Was Sie gegen Hitze im Büro tun können

Trinken bei Hitze: So viel Wasser brauchen Sie wirklich

Tipps für den Sommer : Trinken bei Hitze: So viel Wasser brauchen Sie wirklich

Ab welcher Temperatur muss der Arbeitgeber handeln?

In Deutschland gibt es keine gesetzlichen Vorschriften, die Hitzebelastungen am Arbeitsplatz regeln. Dennoch finden sich in der sogenannten „Arbeitsstättenordnung“ Regelungen, die festlegen, dass im Büro eine „gesundheitlich zuträgliche Temperatur“ bestehen muss.