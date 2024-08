Überhitztes Auto als tödliche Falle Qualvoller Tod droht – bei diesen Temperaturen wird es für Kinder und Tiere lebensgefährlich

Zwei Hunde werden im verschlossenen Auto zurückgelassen, obwohl die Strahlen der heißen Sommersonne erbarmungslos den Wagen binnen weniger Minuten aufheizen. Ein Tier stirbt, eines entrinnt gerade so dem Tod. Dieser Fall aus der Region machte vor kurzem Schlagzeilen. Und auch immer wieder folgen Berichte, dass Eltern ihre Kinder in ihrem Pkw in der Sommerhitze warten lassen. Doch es braucht keine Außentemperaturen von mehr als 30 Grad, damit die Karosse zur tödlichen Falle werden kann. Davor warnen die Feuerwehren im Landkreis Neunkirchen.