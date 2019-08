Wetter : So heiß wird es an diesem Wochenende im Saarland

So heiß wird es an diesem Wochenende im Saarland

Saarbrücken Spätsommer mit hohen Temperaturen – das sagen die Meteorologen voraus.

Hochsommerliche Temperaturen im Spätsommer. Und das bei Sonnenschein von früh bis spät. Das erwartet die Menschen im Saarland an diesem Wochenende nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Demnach klettern die Werte auf bis zu 32 Grad an diesem Samstag (24. August). Der Wind ist schwach, Wolken trüben kaum den blauen Himmel. Die Nachtwerte bleiben an den meisten Orten zweistellig.