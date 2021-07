Das historische Bild der Woche : Der James Dean aus Quierschied

Quierschied Wir zeigen ihnen in regelmäßigen Abständen ein historisches Bild. Heute: Armin Hary auf der Laufbahn des Letzigrundes.

Die Olympischen Spiele in Tokyo sind am Freitag gestartet. Ohne den James Dean der Aschenbahn - der auf dem Bild zu sehen ist. So haben Medien aus aller Welt den Topsprinter Armin Hary 1960 genannt. Damals war der Blonde aus Quierschied der schnellste Mann der Welt, als er bei den Olympischen Spielen in Rom an den Start ging. Und er sah ein wenig aus wie der amerikanische Filmbeau. Weltrekordhalter war er seit ein paar Wochen, zweifacher Europameister schon länger. Den Rekord ersprintete er sich im Letzigrund-Stadion in Zürich. Von diesem Lauf stammt auch dieses Foto hier. Am 21. Juni 1960 trommelte Hary als erster Mensch der Welt die 100 Meter in 10,0 Sekunden in die Aschenbahn. Zwei Mal hintereinander – weil die Funktionäre den ersten Lauf nicht anerkennen wollten. Hary war der Usain Bolt der frühen 1960er, in Rom gewann er nicht nur das Finale über die 100 Meter, er gewann auch mit der 4x100-Meterstaffel Gold. Ein Jahr später hörter er auf, „wegen des Knies und der Funktionäre“. Ein Jahrhundertsportler aus dem Saarland, der nun in Bayern als 84-Jähriger lebt und auf jeden Fall 100 Jahre alt werden will. „Dann hat sich mein Leben immer um die Zahlen 1 und 0 gedreht“, sagte Hary mal der Saarbrücker Zeitung.