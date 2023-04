Bistum reagiert auf Skandalfall Dillinger Missbrauchs-Priester aus Friedrichsthal – Hinweise auf Doppelleben in Afrika unter falschem Namen

Die Diskussionen über den Missbrauchsskandal um den einst angesehenen Priester aus Friedrichsthal, Edmund Dillinger, dauern an. Nachdem zuletzt auch Kritik an der Aufarbeitungskommission laut geworden war, sollen die Recherchen über den im vergangenen Jahr verstorbenen Missbrauchspriester auf breitere Füße gestellt werden. Das kündigte der Trierer Bischof Stephan Ackermann am Montag an. Er habe damit seinen Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg beauftragt, sagte Ackermann, ohne weiter ins Detail zu gehen.