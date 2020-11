Sich als Solo-Selbstständige in der Kreativbranche über Wasser zu halten, ist schon in „normalen“ Zeiten oft ein Kunststück. Hier zeigt ein Akrobat der Truppe „La Contrebande“ sein Können bei den Perspectives 2019 im Garten des Pingusson-Baus in Saarbrücken. Jetzt stehen viele Künstlerinnen und Künstler vor dem finanziellen Aus. Foto: Oliver Dietze