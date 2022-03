Privater Hilfskonvoi in die Ukraine : Zwei Brüder aus dem Saarland sammeln Spenden – diese Dinge werden noch gebraucht

Saarbrücken/Saarwellingen Der Saarbrücker Bogdan Solovyanchuk und sein Bruder sammeln Spenden für die Ukrainer. Es werden noch vor allem Hygieneartikel, bestimmte Kleidung und Helfer zum Verpacken gesucht.

Erst ein Tag, nachdem Bogdan Solovyanchuk einen Sachspendenaufruf für die Ukraine auf Facebook gestartet hatte, ist sein Haus jetzt schon so voll, dass er und sein Bruder Alexander sich dafür entschieden haben, alle Sachen zentral in Saarwelllingen zu lagern. „Dort können wir die Sachen in einer Gaststätte lagern, sortieren und für den Transport fertig machen. Es gibt einfach mehr Platz als bei mir zu Hause. Wir sind von der Resonanz überwältigt“, sagt Bogdan Solovyanchuk am Telefon. „Wir können auf die Hilfsbereitschaft der Saarländer wirklich stolz sein.“ In der Nacht von Dienstag, 1. März, auf Mittwoch wollen die beiden Brüder mit ein paar Freunden Richtung Polen und Ukraine aufbrechen, um die Spenden zu übergeben. Dafür haben sie mittlerweile drei Transporter organisiert.

Warme Kleidung, Hygiene-Artikel und Helfer zum Packen

Mit den drei Transportern wollen die Saarländer einen ersten Halt in Polen machen – an der Warschauer Verteilstelle. „Dort haben die Helfer einen guten Überblick und wissen, wo, was genau gebraucht wird“, sagt Solovyanchuk. Danach geht es weiter an der Grenze zur Ukraine. Direkt an der Grenze sollen die am dringendsten benötigten Sachen wie warme Kleidung an die Flüchtlinge direkt übergeben werden.