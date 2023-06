Wie SZ-Leserinnen und -Leser helfen können „Vor allem älteren Menschen schämen sich, nach Hilfe zu fragen“

Das ist teils erschütternd zu erleben, wenn die Menschen in Armut abrutschen. Viele, die vorher gerade so an der Grenze waren, kippen“, sagt er. Tanja Berbreich bestätigt dies und berichtet davon, wie sich die Inflation auf die Jugend auswirkt: „Die Gleichbehandlung bleibt auf der Strecke“, sagt sie. „Unsere Jugendlichen können an vielem nicht mehr teilhaben, weil das normale Leben das Geld auffrisst.“ Zusätzlich zur existenzgefährdenden Situation „kommt auch noch Entwürdigung hinzu“, fügt Armborst-Winterhagen an. „Wenn man vorher noch gerade so über die Runden gekommen ist, ist man nun darauf angewiesen, zur Tafel zu gehen. Die Leute empfinden sich nicht mehr als selbstwirksam. Die Psyche der Menschen leidet.“