Umfrage zum Sommerurlaub 2024 Hier machen die Saarländer 2024 am liebsten Urlaub

Insgesamt gaben in diesem Jahr mehr als 40 Prozent der Befragten an, den Sommerurlaub zu Hause zu verbringen. Im vergangenen Jahr waren es nur 30 Prozent. Ob dies an den Hitzewellen im Süden Europas liegt, an knappen Haushaltskassen oder die Menschen einfach am liebsten in der Heimat bleiben, geht aus der Studie nicht hervor.