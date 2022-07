Wichtige Information : Hier finden Sie alle Notdienste im Saarland am Wochenende

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Wegen eines Warnstreiks in der Druckerei kann diese Wochenendausgabe der Saarbrücker Zeitung nicht mit dem gewohnten Angebot in den Lokalteilen erscheinen. Deswegen finden Sie einen Überblick über die Notdienste am Wochenende im Saarland hier online.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Inhalt des Artikels Ärzte

Zahnärzte

Tierärzte

Apotheken

Ärzte

Stadt Bexbach (mit allen Stadtteilen am Höcherberg) und die Orte Limbach/Altstadt:

Sa: Bereitschaftsdienstpraxis Homburg Uniklinik (Gebäude 57,2/Chirurgie), Homburg, Kirrberger Straße 100, Tel. (0 68 41) 16 33 250 (Anmeldung erforderlich).

Stadt Blieskastel (ohne Aßweiler, Niederwürzbach, Oberwürzbach und Seelbach) sowie Gemeinde Gersheim (mit allen Ortsteilen):

Sa: Bereitschaftsdienstpraxis Homburg Uniklinik (Gebäude 57,2/Chirurgie), Homburg, Kirrberger Straße 100, Tel. (0 68 41) 16 33 250 (Anmeldung erforderlich).

Homburg: Stadt Homburg (außer Einöd, jedoch mit Schwarzenacker und Ingweiler)

Sa: Bereitschaftsdienstpraxis Homburg Uniklinik (Gebäude 57,2/Chirurgie), Homburg, Kirrberger Straße 100, Tel. (0 68 41) 16 33 250 (Anmeldung erforderlich).

Waldmohr und Schönenberg-Kübelberg:

Sa: Bereitschaftsdienstzentrale im Westpfalz-Klinikum Kusel, Im Flur 1, Kusel, bis Montag, 7 Uhr sowie an Feiertagen vom Vorabend, 20 Uhr, bis Folgetag, 7 Uhr, Tel. (0 68 31) 93 59 35.

Einöd:

Sa/So: Notfalldienst für den Stadtteil Einöd: Zu erfragen unter Tel.: (0 63 32) 56 82 56.

Stadt Saarbrücken, Gemeinde Kleinblittersdorf, Habkirchen, Gräfinthal und Bliesmengen-Bolchen, Ensheim und Eschringen:

Sa: Bereitschaftsdienstpraxen, Mandelbachtal. Bereitschaftsdienstpraxen: Saarland Klinik Kreuznacher Diakonie, Großherzog-Friedrich-Straße 44, 66111 Saarbrücken, Tel. (06 81) 3886 700 und Caritasklinik St.Theresia, Rheinstraße 2, 66113 Saarbücken-Rastpfuhl, Tel. (06 81) 406 1234.

Notdienstpraxis für Kinder- und Jugendliche für den Regionalverband Saarbücken außer Völklingen und Köllerbachtal

Sa 8 Uhr bis Mo 8 Uhr und feiertags:

Sa/So: Klinikum Saarbrücken-Winterberg, Saarbrücken, ☏ (06 81) 96 3- 30 00.

Zentraler Bereitschaftsdienst in Saarbrücken für die Stadtteile Saarbrücken-Mitte, Altenkessel, Burbach, Scheidt, Schafbrücke, Bischmisheim, Güdingen, Bübingen, Brebach-Fechingen, Kleinblittersdorf, Ensheim und Eschringen

Sa 8 Uhr bis Mo 8 Uhr und feiertags:

Sa/So: Winterberg Klinikum, Tel.: (06 81) 97 04 25 80 und Caritasklinik St. Theresia, Tel.: (06 81) 406-1234.

Gersweiler und Klarenthal

Sa/So: Notfallnummer, ☏ (0 18 05) 66 30 05.

Sulzbach, Dudweiler, Friedrichsthal, Quierschied

Sa/So: Bereitschaftsdienstpraxis im Krankenhaus, Sulzbach, An der Klinik 10, ☏ (0 18 05) 66 30 08.

St. Ingbert-Mitte (mit Sengscheid und Schüren), Rentrisch und Reichenbrunn, Gemeinde Spiesen-Elversberg, Gemeinde Mandelbachtal (ohne Bliesmengen-Bolchen), Neunkirchen-Heinitz und Aßweiler, Kirkel-Neuhäusel, Rohrbach, Hassel, Oberwürzbach, Niederwürzbach, Seelbach

Sa: Bereitschaftsdienstpraxis St. Ingbert (im Kreiskrankenhaus St.Ingbert, Klaus-Tussing-Straße 1). Zu erreichen unter Telefon 11 61 17.

Stadt Lebach und ihre Stadtteile, Schmelz, Tholey und Eppelborn (Ohne Dirmingen), Heusweiler, Walpershofen und Uchtelfangen.

Sa/So: Bereitschaftsdienst-Praxis am Caritas-Krankenhaus Lebach, ☏ (0 18 05) 66 30 04.

Ottweiler

Sa/So: Ärztebereitschaft am Städtischen Klinikum, Neunkirchen, Brunnenstraße 20

Sa/So/Feiertag/Brückentag von 8 bis 8 Uhr, Tel. (0 18 05) 66 30 20..

Für die Bereiche Saarlouis, Ensdorf, Bous, Schwalbach, Wadgassen, Überherrn, Leidingen, Düren, Ittersdorf, Bedersdorf

Sa/So: Bereitschaftsdienstzentrale (BDZ) in der St. Elisabeth-Klinik Saarlouis, ☏ (0 18 05) 66 30 03.

Für die Bereiche Dillingen, Beckingen, Nalbach, Rehlingen-Siersburg (ohne die Orte Fremersdorf und Biringen), Saarwellingen, Wallerfangen

Sa/So: Bereitschaftsdienstzentrale (BDZ) im Caritas-Krankenhaus Dillingen, ☏ (0 18 05) 66 30 06.

Stadt Lebach und ihre Stadtteile, Schmelz, Tholey und Eppelborn (Ohne Dirmingen), Heusweiler, Walpershofen und Uchtelfangen.

Sa/So: Bereitschaftsdienst-Praxis am Caritas-Krankenhaus Lebach, ☏ (0 18 05) 66 30 04.

Bereitschaftsdienstpraxis Merzig

Sa/So: SHG-Klinik, Merzig, Trierer Straße 148, ☏ (0 68 61) 78 08 08.

Bereitschaftsdienst-Praxis für die Stadt Wadern und die Gemeinden Losheim am See und Weiskirchen.

Sa/So: Marienhausklinik St. Josef, Losheim, ☏ (0 18 05) 66 30 10.

Zahnärzte

Bexbach

Sa/So: Schneider B., Oberbexbach, ☏ (0 68 26) 8 08 98.

Mandelbachtal

Sa/So: Awage W. M. A., ☏ (0 68 93) 59 50.

Merzig

Sa/So: Hartung S., Dr., ☏ (0 6 8 61) 7 2 2 77.

Saarbrücken

Sa/So: Moltz E., Dr., Gersweiler, ☏ (06 81) 70 06 76. Anna-Böttcher M., Dr., ☏ (06 81) 3 13 23.

Schwalbach

Sa/So: Rotta A., Dr., ☏ (0 68 34) 5 55 05.

Spiesen-Elversberg

Sa/So: Martin M., Dr., Elversberg, ☏ (0 68 21) 7 18 16.

St. Wendel

Sa/So: Dreit A., ☏ (0 68 51) 76 07.

Tierärzte

Lebach

Sa/So: Tierärztin Dr. Lauck, Pastor-Geller-Weg 7, ☏ (0 68 81) 9 24 72 22.

Nonnweiler

So: Dr. Engelsmann, Primstal, Bergstraße 25, ☏ (0 6 8 75) 9 3 8 27.

Saarlouis

Sa/So: Dr. Groth, Fraulautern, Bahnhofstr. 17, ☏ (0 6 8 31) 8 8 8 00.

St. Ingbert

Sa/So: Dr. Lück, Ensheimer Straße 158, ☏ (0 6 8 94) 3 7 5 75.

Tholey

Sa: Lenhof, Hasborn, Blumenstr. 13, ☏ (0 6 8 53) 7 7 30.

Apotheken

Ost-Saarland

Sa: Glückauf-Apotheke, Bexbach, Rathausstraße 63, ☏ (0 68 26) 47 80. Apotheke im Globus, Einöd, Neunmorgenstraße 10, ☏ (0 68 48) 2 06. Adler-Apotheke, Ottweiler, Saarbrücker Straße 2, ☏ (0 68 24) 23 47. Saar-Apotheke im Kaufland, St. Ingbert, Grubenweg 7, ☏ (0 68 94) 9 90 06 85.

So: Rats-Apotheke, Homburg, Talstraße 23, ☏ (0 68 41) 52 23. Husaren-Apotheke, Uchtelfangen, Zeppelinstraße 27, ☏ (0 68 25) 40 47 90. Pasteur-Apotheke, Neunkirchen, ☏ (0 68 21) 2 20 40. Johannis-Apotheke, Rohrbach, Obere Kaiserstraße 113, ☏ (0 68 94) 5 35 00. Ingobertus-Apotheke, St. Ingbert, Poststraße 26, ☏ (0 68 94) 9 26 80.

Nord-Saarland

Sa: Laurentius-Apotheke, Bubach-Calmesweiler, Illtalstr. 58, ☏ (0 68 81) 8 81 22. Brühl-Apotheke, Oberthal, Im Brühl 2, ☏ (0 68 54) 80 2 4 15. Neue Apotheke, Weiskirchen, Trierer Str. 15, ☏ (0 68 76) 2 27.

So: Schützen-Apotheke, Lebach, Saarbrücker Str. 15, ☏ (0 68 81) 22 33. Mauritius-Apotheke, Alsweiler, Tholey Str. 27, ☏ (0 68 53) 92 20 40. Primstal-Apotheke, Primstal, Hauptstr. 45, ☏ (0 68 75) 6 88.

West-Saar

Sa: Engel-Apotheke, Beckingen, Talstraße 128, ☏ (0 68 35) 24 35. Montclair-Apotheke, Besseringen, Bezirkstr. 106, ☏ (0 68 61) 2 9 53. Laurentius-Apotheke, Hülzweiler, Laurentiusstraße 26, ☏ (0 68 31) 5 20 66. Antonius-Apotheke, Altforweiler, Auf der Spees 14, ☏ (0 68 36) 52 12.

So: Apotheke im Gesundheitscampus, Merzig, Trierer Str. 215 217, ☏ (0 68 61) 9 39 18 90. St. Oranna-Apotheke, Überherrn, Hauptstraße 45, ☏ (0 6 8 36) 2 9 95.

Saarland Mitte

Sa: Mauritius-Apotheke, Ormesheim, Adenauerstraße 53, ☏ (0 68 93) 17 30. Apotheke am Stumpen, Riegelsberg, Ziegelhütter Straße 2, ☏ (0 6 8 06) 4 5 5 66. Johannis-Apotheke, Saarbrücken, Mainzer Straße 38, ☏ (06 81) 6 24 45. Marien-Apotheke, Dudweiler, Trierer Straße 3 - 5, ☏ (0 68 97) 7 56 03.