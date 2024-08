Wetterbedingte Verschiebung Heutige Aufführung der „Zauberflöte“ am Saarpolygon fällt aus

„Uns wird kein Gewitter, kein Unwetter überraschen, wir werden wissen, wann zum Beispiel Regen wieder aufhört – und wir werden frühzeitig wissen, ob wir eine Vorstellung wegen drohenden Katastrophenwetters werden absagen müssen“, kündigte „Zauberflöte“-Macher Joachim Arnold im Juli, einen guten Monat vor dem Startschuss der acht Theater-Umsetzungen am Saarpolygon in Ensdorf, an. In weiser Voraussicht, wie sich nun herausstellte.