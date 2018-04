Nach dem Ende der Osterferien drohen in der Saarbrücker Innenstadt von heute an erhebliche Verkehrsprobleme. Grund ist die Sanierung der viel befahrenen Wilhelm-Heinrich-Brücke, die Sperrungen und Umleitungen zur Folge hat. Bis Oktober soll die wichtigste Brücke der Landeshauptstadt für rund 8,5 Millionen Euro wieder in Schuss gebracht werden.