Wadgassen : Suche nach einer 30 Jahre alten Leiche

Wadgassen Heute beginnt in Wadgassen eine große Polizei-Aktion, um einen ermordeten Völklinger zu finden.

Ungewohnte Betriebsamkeit am Mittwochmorgen im Wadgasser Wald nahe der Autobahn 8. Ab sieben Uhr kreischen im Wadgasser Wald die Motorsensen und Motorsägen. Beamte der Bereitschaftspolizei kämpfen sich nahe eines Waldweges durchs Unterholz. Mehrere schwere Einsatzfahrzeuge blockieren den Hauptweg, Flatterband sperrt die schmale Abzweigung ab.

Der Sprecher der saarländischen Landespolizei Georg Himbert erklärt: „Beamte der Bereitschaftspolizei bereiten diesen Waldbereich auf eine größere Suchaktion vor, die bereits am heutigen Donnerstagmorgen beginnen soll. Gesucht wird nach den sterblichen Überresten eines seit 1991 vermissten, damals 27-jährigen Völklingers, der seinerzeit in dem Waldstück umgebracht und auch dort vergraben worden sein soll.“ Vor wenigen Tagen hat die Polizei drei Männer im Alter von 53 bis 55 Jahren in Heusweiler, Riegelsberg und Berlin als Tatverdächtige verhaftet.