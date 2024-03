Klinikbetrieb beeinträchtigt Ganztägiger Streik am Uniklinikum — Ärzte fordern mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen

Die Ärztegewerkschaft fordert eine lineare Erhöhung der Gehälter um 12,5 Prozent sowie eine Anhebung der Zuschläge für Regelarbeit in der Nacht, an Wochenend- und Feiertagen. Außerdem will der Marburger Bund die Schicht- und Wechselschichtregelungen neu regeln. Die nächste Verhandlungsrunde mit den Ländern ist für den 25. März geplant. An der Uniklinik in Homburg hatten bereits Ende Januar rund 160 Medizinerinnen und Mediziner die Arbeit niedergelegt.