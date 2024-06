Regionaler Leitartikel Heuschnupfen ist noch immer ein medizinisches Rätsel

Bei Heuschnupfen stuft das Immunsystem harmlose Pollen als schädliche Krankheitserreger ein. Die Immunzellen bilden oft schon in Minuten Abwehrstoffe, IgE-Antikörper genannt. Diese heften sich an sogenannte Mastzellen an, die zur körpereigenen Abwehr zählen. Erkennen die IgE-Antikörper erneut Pollen, schütten die Mastzellen zur Bekämpfung der vermeintlich schädlichen Eindringlinge sogenannte Histamine aus. Das sind Stoffe, die Entzündungen im Körper auslösen, um dadurch die Pollen zu vernichten. Allerdings verursachen sie auch die typischen Heuschnupfenbeschwerden. 50 bis 60 Prozent der Heuschnupfengeplagten reagieren auch auf Nahrungsmittel mit Unverträglichkeit, denn die Bestandteile bestimmter Pollen und Nahrungsmittel ähneln sich stark. Das Immunsystem kann sie nicht unterscheiden. Man spricht von einer Kreuzallergie. Die häufigsten Auslöser von Heuschnupfen sind die Pollen von Birke, Erle und Hasel. Eine Kreuzallergie kann von Obst und Gemüse hervorgerufen werden: Haselnuss, Karotte, Kirsche, Apfel, Pflaume, Kiwi, Mandel, Nektarine, Pfirsich, Aprikose, Sellerie, Kartoffel, Soja, Feige, Kürbiskerne.