Fachkräftemangel in Landkreisen und Kommunen : Öffentlicher Dienst klagt im Land über Personalnot

Fachkräftemangel in Landkreisen und Kommunen

Saarbrücken Kommunen und Landkreise im Saarland sehen sich von einem großen Fachkräftemangel betroffen. Vor allem fehlen Ingenieure und IT-Kräfte.

(ine) Die Kommunen und Landkreise im Saarland leiden unter einem großen Defizit an Fachkräften. Vor allem fehlten Ingenieure und IT-Spezialisten, wie der Präsident des saarländischen Städte- und Gemeindetags, Hermann Josef Schmidt (CDU), und der Chef des Landkreistags, Patrik Lauer (SPD), zur SZ sagten. Sie sehen deshalb in naher Zukunft die Umsetzung von Bau- und Sanierungsvorhaben sowie die Bewältigung von Verwaltungsaufgaben gefährdet.

Zahlen zum Ausmaß des Fachkräftemangels nannten beide Politiker allerdings nicht. Anders der Landesvorsitzende des dbb Beamtenbundes Saar, Ewald Linn: Speziell im öffentlichen Dienst des Landes fehlen nach seinen Angaben zwischen 700 und 1000 Beschäftigte. Seit 2012 seien rund 2000 öffentliche Stellen abgebaut worden. Bis 2022 sollen weitere 500 gestrichen werden. „Unter diesen Umständen ist es kaum möglich, unseren Aufgaben für die Bürger wirklich gerecht zu werden“, sagte Linn. Insgesamt gibt es Linn zufolge hierzulande im öffentlichen Dienst rund 24 000 Beschäftigte. Der Beamtenbund dbb hatte am Montag bundesweit von einem Mangel an 300 000 Beschäftigten gesprochen.Große Personallücken gibt es laut Eugen Roth, Landes-Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), in der Justiz- und Finanzverwaltung. Unter anderem führe das zu Einschränkungen bei Steuerprüfungen.