SZ-Serie „Herbstgemüse – regional, frisch und gesund“ Mangold – der farbenfrohe Star im Beet

Ein wiederentdeckter Gemüse-Star ist der Mangold. Zwischenzeitlich vom Spinat verdrängt, erlebt er eine Renaissance. So ähnlich wie Spinat sieht er auch aus, erinnert aber auch etwas an Rhabarber. Botanisch gesehen ist er indessen ein Verwandter der Roten Beete und der Zuckerrübe, gehört also zu den Gänsefußgewächsen. Erntefrischer Mangold sieht sehr schön aus, es gibt ihn in leuchtenden Farben – grün, gelb, rot, orange oder lila. Blätter, Stiele und Rippen sind verwendbar, man kann sie dünsten, braten oder backen. Die Blätter schmecken kräftiger und etwas herber als Spinat, die Stiele haben ein eher mildes, nussiges Aroma. In der Küche ist Mangold vielseitig einsetzbar. Er passt zu Fisch, Fleisch und Eierspeisen, macht in Tartes und Aufläufen eine gute Figur. In die großen Blätter, zuvor blanchiert oder gedünstet, kann man Fisch, Fleisch oder Käse einwickeln, das sieht toll aus und schmeckt lecker. Und Mangold ist gesund, enthält viel Vitamin K (gut für die Knochenbildung und das Blut), ebenso Vitamine A und E sowie Natrium, Magnesium, Kalium und Eisen.