Herbst-Highlights Das sind die idealen Aktivitäten für die Herbstferien im Saarland

Wussten Sie, dass Pilze weder zu den Pflanzen noch zu den Tieren zählen und so gut wie überall wachsen können, selbst an Orten ohne Sauerstoff? Egal, ob Sie die Frage mit Ja oder Nein beantwortet haben, ein wenig mehr über die regional wachsenden Pilze zu erfahren, kann nie schaden. Weitere interessante Fakten und was Sie wissen müssen, um selbst im Wald auf Pilzsuche gehen zu können, erfahren Sie bei der Vielzahl an Angeboten rund um das bekannte Nahrungsmittel. Von kostenlosen Wanderungen und Workshops, bis hin zu ganztägigen Seminaren. Die Angebote sind vielseitig und richten sich sowohl an Anfänger, als auch Erfahrene.